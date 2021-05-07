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Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак в Батуми

Премьер Грузии назначил спецсоветника по вопросам привлечения иностранных инвестиций

© photo: Sputnik / Miranda Oganezova
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1849)
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Sputnik Грузия
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Им стал экс-вице-президент Европейского инвестиционного банка и бывший министр финансов Словакии Вазил Худак

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представил специального советника в направлении привлечения иностранных инвестиций – им стал экс-вице-президент Европейского инвестиционного банка и бывший министр финансов Словакии Вазил Худак.

По словам главы грузинского правительства, Худак хорошо знаком с Грузией и с экономической командой страны.

Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
© Sputnik
Инвестиции в Грузию - главное

"Как вам известно, в условиях сложной ситуации, вызванной коронавирусом, мы работаем над новым планом восстановления экономики. Иностранные инвестиции будут иметь ведущую роль в плане будущего развития Грузии", - заявил Гарибашвили.

Стране нужны инвестиции, что означает быстрое восстановление экономики, больше трудоустройства и больше дохода для граждан, отметил глава правительства Грузии.

"Исходя из этого мы выбрали Вазила Худака, который является большим другом Грузии. За время своей успешной карьеры он работал вице-президентом Европейского инвестиционного банка, министром экономики Словакии, министром финансов Словакии. До этого работал в частных банках. Также хочу сказать, что когда он был вице-президентом Европейского инвестиционного банка, он часто приезжал в Грузию. Он хорошо знаком со страной и с нашей экономической командой", - отметил премьер.

В свою очередь, Худак заявил, что его цель – помочь правительству Грузии в мобилизации разных ресурсов. При этом он отметил важность включенности частного сектора.

"Для меня огромная честь работать в ранге специального представителя премьер-министра Грузии для развития страны, поддержки правительства и развития общества. Нам приходится работать в сложный период из-за коронавируса. Но, считаю, что это сложное время является и периодом возможностей. У нас есть возможность расти, развиваться по разным направлениям, создавать лучшее качество разных сфер", - сказал Худак.

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Темы:
Экономика Грузии (1849)

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