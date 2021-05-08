Время истекает: грузинские фермеры могут потратить агробаллы до 20 мая

Размер начисленной фермерам субсидии в рамках государственной программы "Забота о селе и фермере" превышает 33 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В рамках государственной программы "Забота о селе и фермере" агробаллы начислены 259 529 фермерам, а размер субсидии превысил 33,3 миллиона лари (9,7 миллиона долларов), говорится в сообщении на странице Министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

Минсельхоз Грузии успешно осуществляет программу "Забота о селе и фермере". Программа направлена на развитие фермерских хозяйств и стимулирование фермеров, владеющих зарегистрированными земельными участками. Именно регистрация земли является главным условием оказания помощи.

Фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 10 гектаров, из расчета 200 лари (58,3 доллара) на 1 гектар на специальные агрокарты начисляются агробаллы. На них фермеры приобретают удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, а также могут оплатить услуги на агротехнику.

Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы стимулирования землевладельцев истекает 20 мая. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.