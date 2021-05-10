Курс лари на понедельник – 3,4324 GEL/$1

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Правительство Грузии вводит новые льготы для арендаторов земли Арендаторы, которые годами обрабатывают определенные сельскохозяйственные земли, смогут их выкупить с 25-процентной скидкой 80

Саломе Зурабишвили прибыла в Северную Македонию В Скопье президент Грузии подпишет два документа с Северной Македонией - об отказе от визовых обязательств и о сотрудничестве в сфере культуры 114