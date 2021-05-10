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Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии

В лесах на юге Грузии ставят ловушки для короеда

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (226)
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Sputnik Грузия
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Активная борьба с этим вредителем в стране ведется с 2013 года, в Самцхе-Джавахети контролируются лесные массивы площадью 26 тысяч гектаров

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Три тысячи специальных феромонных ловушек будут установлены в лесах Самцхе-Джавахети для борьбы с короедом-типографом.

Как сообщает Национальное лесное агентство Грузии, борьба с этим вредителем ведется с 2013 года. Под контроль в Самцхе-Джавахети взята территория в 26 тысяч гектаров. Всего за 2013-2020 годы было поймано и уничтожено до 25 миллионов вредителей.

Мраморный клоп
© CC BY-SA 2.0 / Ton Rulkens / stink bug
Активный мониторинг мраморного клопа начался в Западной Грузии

Cинтетические феромоны являются аналогами природных веществ, привлекающих насекомых. Феромоны, помещенные в специальные ловушки, позволяют своевременно определить начало популяции вредителя.

Жуки-вредители особый ущерб нанесли Боржомскому муниципалитету. По данным Минсельхоза Грузии, короед был завезен в страну вместе с древесиной в 50-е годы прошлого века.

Ловушки на основе феромона применяются в Грузии с 2013 года, после чего ситуация значительно улучшилась.

"За последние восемь лет ситуация значительно улучшилась. Это видно невооруженным глазом, глядя на крону деревьев в лесах Боржоми", - говорит специалист по лесной энтомологии Георгий Беречикидзе.

С помощью синтетических феромонов можно не только уничтожать вредителей, но и выполнять ряд других задач, не причиняя вреда прочим видам растений и животных.

В Грузии продолжается борьба с еще одним распространенным вредителем - мраморным клопом.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (226)
Теги:
Национальное лесное агентство Грузии, Самцхе-Джавахети, Грузия

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