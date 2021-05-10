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Сельскохозяйственные работы на земельных участках в районе Кеда, Аджария

Правительство Грузии вводит новые льготы для арендаторов земли

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Правительство Грузии (192)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210510/251690290/Pravitelstvo-Gruzii-vvodit-novye-lgoty-dlya-arendatorov-zemli.html

Арендаторы, которые годами обрабатывают определенные сельскохозяйственные земли, смогут их выкупить с 25-процентной скидкой

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Правительство Грузии предлагает арендаторам земли новые льготы.

Как заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания правительства, речь идет о 25% "скидке" при покупке земельного участка.

Работа лаборатории, архивное фото
© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
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"Чтобы увеличить доступность сельскохозяйственных земель и позволить арендаторам более эффективно использовать свои права и напрямую выкупать землю, мы решили сделать им 25-процентную скидку. От цены, установленной бюро Самхараули (Национальное бюро экспертизы имени Самхараули - ред.), будет 25% скидки для арендаторов. Таких арендаторов в Грузии около двух тысяч, речь идет о достаточно больших площадях", - сказала Турнава.

По словам министра, люди обрабатывали эти земли годами, поэтому правительство решило сделать  для них эти земли более доступными.

Новые льготы направлены на привлечение частных инвестиций.

Как отметила Турнава, распоряжение о введении льгот будет подписано сегодня и сразу же вступит в силу.

Задача правительства свести к минимуму невозделываемые площади и способствовать трудоустройству граждан.

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Темы:
Правительство Грузии (192)
Теги:
Земля, Экономика, Правительство, Грузия

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