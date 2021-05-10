Какой будет курс лари к концу года

Учитывая денежно-кредитную политику и состояние экономики страны в целом, не стоит удивляться слабости лари, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. К концу года курс национальной валюты к доллару может упасть до 3,6 GEL/$1, предполагает вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.

В настоящее время обменный курс лари колеблется выше уровня 3,4 GEL/$1. Для стабилизации валютного рынка Нацбанк с начала года провел семь аукционов, на которых уже продано более 240 миллионов долларов. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Официальный курс лари по отношению к доллару определяется с мая 2009 года путем агрегирования операций на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года валютный рынок Грузии полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

"Учитывая состояние экономики в целом и нашу денежно-кредитную политику, я не исключаю, что курс лари по отношению к доллару в этом году будет на уровне 3,6 GEL/$1", - заявил Шенгелия Sputnik Грузия.

По его словам, снижение курса лари будет сопровождаться инфляцией, Нацбанк отреагирует на рост цен ужесточением денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, приведет к удорожанию денег, а дорогие деньги негативно скажутся на экономическом росте.

В целом, как пояснил экономист, на формирование валюты, в том числе лари, в основном влияют состояние торгового баланса государства, макроэкономические показатели, инфляция и безработица, инвестиционная среда. На курс также влияют политические факторы, форс-мажорные обстоятельства, отношение населения к национальной валюте и психологический фактор.

Кроме того, валютные соглашения и спекулятивные действия на валютном рынке также оказывают определенное влияние на формирование обменного курса лари.

"На данном этапе макроэкономические показатели страны неблагоприятны, и у нас есть и другие негативные факторы, будь то инвестиции или политическая ситуация. Поэтому в нынешней ситуации мы не должны удивляться текущей слабости национальной валюты", - сказал Ника Шенгелия.

По его словам, в ухудшении экономических показателей нельзя винить только пандемию.

"В сложившейся ситуации необходимо полностью изменить экономическую политику, а также пересмотреть денежно-кредитную политику", - сказал Ника Шенгелия.

В прошлом году Национальный банк провел 26 аукционов по стабилизации валютного рынка, на которых было продано 873,2 миллиона долларов.

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