Курс лари на вторник – 3,4174 GEL/$1

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, из ковид-клиник страны выписан 1 251 пациент, а с начала пандемии вылечились 303 679

Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме