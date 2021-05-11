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Лондонская фондовая биржа

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

© AFP / HENRY NICHOLLS
Экономика
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Стоимость ценных бумаг грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном повысилась

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла в цене на 0,14% и составила 100,77 с доходностью 2,58%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю не изменилась, торги закрылись с доходностью 2,99% по цене 106,38 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,4 пункта с доходностью 5,58%, за неделю цена выросла на 0,04%.

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© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Грузинская корпорация погасила еврооблигации на 250 миллионов долларов

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,07% до 105,9, доходность составила 2,58%.

"Грузинская корпорация нефти и газа" (GOGC) 26 апреля погасила еврооблигации объемом 250 миллионов долларов. Для выкупа был использован кредит, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития, в размере 217 миллионов долларов.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже понизилась на 8,61% за неделю и составила 11,1 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 186 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,32-11,24 фунта за акцию.

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Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 5,68% и составила 5,95 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 144 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,52-5,95 фунта.

Акции TBC Bank снизились в цене за неделю на 7,6% до 10,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 181 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 9,65-10,48 фунта за акцию.

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Теги:
еврооблигации, TBC Bank, "Банк Грузии", Грузия

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