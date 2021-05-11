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Ираклий Гарибашвили на IV съезде Грузинской мечты

"Это мечта!" - премьер поздравил грузинских стартаперов с головокружительным успехом

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210511/251704809/Eto-mechta---premer-pozdravil-gruzinskikh-startaperov-s-golovokruzhitelnym-uspekhom.html

Успех Pulsar AI станет вдохновляющим и мотивирующим примером для всех грузинских стартаперов, уверен премьер

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузи Ираклий Гарибашвили поздравил грузинский стартап Pulsar AI с успехом на мировой арене.

Основатели стартапа Марита Генебашвили и Леван Шатиришвили
photo: courtesy of Marita Genebashvili
От домашней рассады до большой компании: успешный стартап в Грузии

Компания Pulsar AI, которая занимается цифровым маркетингом, появилась на грузинском рынке в 2016 году. Благодаря их специалистам чат-боты на грузинских сайтах "заговорили по-грузински". В 2018 году Pulsar выиграл международную премию за инновационный метод оплаты от банка TBC. Голосовая технология Pulsar также используется в мобильном банке TBC, который был признан лучшим в 2019 году.

Как пишет Гарибашвили, сейчас Pulsar AI приобрела американская компания SpinCar - мировой лидер в области цифровых систем по продажам в автомобильной промышленности.

"Сегодня мы наблюдаем результат успешного инновационного проекта! Грузинский стартап - Pulsar AI прорвался через границы, пересек океан и осуществил мечту каждого стартапа!" - написал Гарибашвили на своей  странице в соцсети Facebook.

Премьер поздравил всю команду данного стартапа с успешным прорывом.

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