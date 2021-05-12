Всемирный банк выделил 85 миллионов евро для малого бизнеса в Грузии

В рамках проекта Всемирного банка финансовую помощь получат более шести тысяч грузинских компаний

ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансовую помощь в размере 85 миллионов евро для микробизнесов, а также малых и средних предприятий в Грузии, говорится в сообщении на сайте Всемирного банка.

Новый проект "Помощь и восстановление" будет поддерживать более шести тысяч компаний по всей стране, повышая шансы предприятий на выживание, сохраняя производственные активы и помогая компаниям адаптироваться к новым вызовам в экономике.

"Посредством этого пакета поддержки Всемирный банк будет стимулировать создание рабочих мест и поддерживать фирмы, которые составляют основу экономики Грузии и являются ключом к устойчивому восстановлению", - сказал региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Инициативу Всемирного банка поприветствовал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

"Глобальная пандемия серьезно затронула частный сектор, особенно микро- и средние предприятия в Грузии, поэтому их поддержка жизненно важна, а также поощрение создания новых предприятий, которые позволят стране ускорить экономический рост", - сказал Хуцишвили.

Одним из компонентов проекта будет усиление и расширение программ поддержки компаний в рамках правительственной программы "Производи в Грузии". Деньги микро- и малые компании получат в виде грантов.

"Развитие малых и средних предприятий является приоритетом для правительства Грузии, поскольку оно является предпосылкой для роста частного сектора, создания новых рабочих мест и укрепления предпринимательской культуры в стране", - сказала министр экономики Натия Турнава.

Программа также поможет расширить использование цифровых финансовых услуг в Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале