Курс лари на четверг – 3,4271 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0097 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 мая в размере 3,4271 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0097 лари по отношению к доллару.