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Курс лари на четверг – 3,4271 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1011)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0097 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 мая в размере 3,4271 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0097 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 13 мая
Кросс-курс основных валют на 13 мая
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1011)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

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