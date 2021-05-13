Противники строительства Намахвани ГЭС ставят палатки в ущелье реки Риони

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Противники строительства Намахванской ГЭС установили дополнительные палатки еще на двух локациях в ущелье реки Риони на западе Грузии.

Строящая Намахвани ГЭС компания готова ответить на вопросы населения>>

Проект каскада Намахвани ГЭС в регионе Имерети стал одним из самых скандальных за последнее время. Строительство ГЭС еще не началось, а уже породило волну протеста, во главе которой стал набирающий популярность активист Варлам Голетиани. После массовых протестов в Кутаиси активисты движения "Защитники Рионского ущелья" объездили регионы, мобилизуя народ на масштабную акцию в Тбилиси 23 мая.

Кроме палаточного городка у Гумати ГЭС, палатки появились у офиса строительной компании Enka в селе Гумати и в селе Твиши, которое славится одноименным сортом винограда.

Как заявили СМИ "Защитники Рионского ущелья", палатки в разных местах они устанавливают, чтобы контролировать компанию Enka - контрактора проекта, который, несмотря на объявленный правительством Грузии мораторий, продолжает строительные работы.

"В субботу у нас была акция в Раче, а когда возвращались обратно, увидели, что в Гумати идет строительство деривационного тоннеля. Мы позвонили в Службу охраны окружающей среды и просили объяснить, законна ли работа. Затем мы покинули этот район при условии, что в понедельник прибудет специальная группа, которая изучит ситуацию, хотя это тоже оказалось ложным обещанием. Поэтому мы решили сами контролировать все въезды в ущелье и производимые здесь работы", - сказал один из основателей протестного движения Мирза Нозадзе.

Накануне представители турецкой компании Enka, занимающейся строительством каскада Намахвани ГЭС, объявили о начале информационной кампании среди населения, чтобы дать ответы на все существующие вопросы.

Параллельно противники строительства ГЭС также проводят встречи с население регионов страны, чтобы ознакомить граждан со своей позицией в преддверии крупномасштабной акции протеста в Тбилиси 23 мая.

Правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что плотина не будет возведена до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены.

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