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Виды региона Сванети - краски осени. Корова в частном дворе в деревне Цвирми

Французские коровы переехали жить в Грузию

photo: courtesy of Elizabeth Joudro
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210513/251722342/Frantsuzskie-korovy-pereekhali-zhit-v-Gruziyu.html

Хозяйству принадлежит до 820 гектаров пастбищ и пахотных земель, оно оснащено современной сельскохозяйственной инфраструктурой

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Ферму с французскими коровами породы Салерс обустроили в селе Земо Карабулахи Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).

Высокотехнологичную животноводческую ферму открыли благодаря грузино-французским инвестициям и поддержке TBC Bank. Ее обустройство обошлось в 10 миллионов лари, из которых участие банка в льготном агрокредите составляет 6 миллионов лари. 130 голов скота салерской породы были привезены из центральных районов Франции.

Корова пасется в горах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Грузии территорию выбрали после множества исследований - по климатическим и метеорологическим характеристикам она очень похожа на центральный массив и в то же время пастбища покрыты несколькими видами высококачественной травы.

Хозяйству принадлежит до 820 гектаров пастбищ и пахотных земель, оно оснащено современной сельскохозяйственной инфраструктурой. Компания планирует увеличить количество коров до 900 голов. В планах производство и реализация до 1000 тонн мяса в год.

На ферме трудоустроены местные жители. Кроме того, компания сотрудничает с технической группой французских консультантов, в которую входят зоотехники, ветеринары, диетологи и механики. Техническая команда участвует в повседневном рабочем процессе и профессиональном обучении местного персонала. Рабочие фермы периодически проходят стажировку во Франции, на аналогичной ферме.

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Основателем фермы является агро-индустриальная группа GREEN ALLIANCE, созданная в 2019 году грузинскими, французскими и голландскими партнерами.

В планах, реализовать аналогичный проект и в других регионах Грузии. А конечная цель - внедрить в стране современные стандарты животноводства.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (227)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия

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