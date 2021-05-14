Торговля в плюсе: впервые за последний год внешнеторговый оборот Грузии вырос

Грузинскую продукцию в январе-апреле 2021 года вывезли на сумму 1 199 миллионов долларов, что на 19,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Торговля в Грузии победила пандемию и впервые за последний год выросла – внешнеторговый оборот в январе-апреле 2021 года вырос на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 929 миллионов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии начала падать с марта прошлого года. Темпы падения внешней торговли стали снижаться с начала 2021 года – в январе внешнеторговый оборот сократился на 16,3%, в январе-феврале – на 12%, а в январе-марте 2021 года в целом снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2021 года

Импорт в Грузию тоже вырос – за указанный период в страну импортировали продукцию на 2 730 миллионов долларов, что на 10,1% больше по сравнению с январем-апрелем 2020 года. В апреле 2021 года импорт вырос на 56,5% по сравнению с апрелем 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за апрель 2021 года

Грузинскую продукцию в январе-апреле 2021 года вывезли на сумму 1 199 миллионов долларов, что на 19,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. В апреле экспорт из Грузии вырос на 70,2% по сравнению с апрелем 2020 года. Более того, за отчетный месяц экспорт вырос на 21,6% по сравнению с апрелем 2019 года.

Как власти содействуют экспорту

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб почти всем сферам экономики Грузии. Международные финансовые институты оказали Грузии помощь в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить потребности платежного баланса, возникшие в результате шока от пандемии коронавируса.

Развитие сельского хозяйства всегда было приоритетом грузинского правительства. А экономический кризис во всем мире, закрытие рынков и рост цен на импортные продукты заставили власти пересмотреть приоритеты и заявить о планах импортозамещения, и, соответственно, помогать местным фермерам и предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.

Для помощи фермерам власти разработали антикризисный план "Забота о селе и фермере", выделив 300 миллионов лари. Благодаря этой программе около 200 тысяч фермеров получают дополнительные льготы.

В стране также осуществляются следующие госпроекты: "Проект льготного агрокредита", софинансирование предприятий; агрострахование; "Внедри будущее"; "Проект по содействию фермерам в проведении весенних работ"; "Грузинский чай". Некоторые из них изменены в связи с кризисом.

В частности, благодаря "Проекту льготного агрокредита", к которому подключены 13 банков и четыре лизинговые организации, в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на сумму более 372 миллионов лари. Софинансирование Агентства составило 64,3 миллиона лари.

Для улучшения производственных процессов первичного производства, переработки и хранения с момента запуска проекта льготного агрокредитования выдано 46,4 тысячи кредитов на сумму 2,7 миллиарда лари. Софинансирование Агентства составило 379,3 миллиона лари.

Власти считают, что сельское хозяйство в Грузии является той отраслью, которая может по каким-то направлениям не только прокормить страну, но и иметь экспортный потенциал, а для этого должна произойти индустриализация сельского хозяйства.

Основная цель агрополитики правительства – увеличение экспорта агропродовольственной продукции и снижение зависимости от импорта.

В число приоритетов государственной политики в этой сфере входит повышение конкурентоспособности в агропродовольственном секторе, стабильный рост производства высококачественной продукции, безопасность продуктов и развитие села.

На развитие аграрного сектора государство в ближайшие четыре года потратит более одного миллиарда лари.

Кроме того, правительство Грузии пересмотрит все государственные программы и проверит их эффективность, а также проведет реформу государственных предприятий.

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