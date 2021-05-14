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Самолет в небе

Авиаполеты в направлении Бахрейн-Тбилиси возобновятся с июня

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210514/251728446/Aviapolety-v-napravlenii-Bakhreyn-Tbilisi-vozobnovyatsya-s-iyunya.html

Пауза в полетах была взята из-за пандемии кооронавируса и длилась год. Начиная с летнего сезона, авиакомпания будет осуществлять полеты четыре раза в неделю

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Главная авиакомпания Бахрейна Gulf Air 1 июня 2021 года возобновляет прямые полеты в направлении Тбилиси, сообщается на официальной странице TAV-Georgia в Facebook.

Тбилисский международный аэропорт - пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways Airzena
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Пауза в полетах была взята из-за пандемии кооронавируса и длилась год. Авиакомпания будет осуществлять полеты четыре раза в неделю. Во время летнего сезона полеты будут проводить по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам самолетами Airbus 320.

Gulf Air начал прямые рейсы в направлении Тбилиси в 2017 году. Данная авиакомпания находится на авиационном рынке мира с 1950 года. Из международного аэропорта Бахрейн авиакомпания осуществляет полеты в направлении 60 мест.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

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