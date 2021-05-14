Россия может ввести ограничение на экспорт бензина: как это отразится на Грузии

Если Россия запретит экспорт, это негативно отразится на компаниях, которые импортируют продукцию из этой страны, а также цена на топливо может повыситься, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В случае, если Россия введет ограничение на экспорт бензина, Грузия лишится своего основного и выгодного поставщика топлива, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили Sputnik Грузия.

Минэнерго России подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонтов на НПЗ, сообщает издание "Известия". Одновременно был подготовлен проект постановления, который вносит бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может вводить ограничения или запрет на экспорт.

Правительство России рассмотрит документы по запрету экспорта бензина в ближайшее время. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, такая мера для стабилизации внутреннего рынка топлива может быть принята только в случае экстренной необходимости.

"Россия в последние годы является стабильным поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию, и можно сказать, что последние 4-5 лет она является самым крупным поставщиком нефтепродуктов в страну. Российское топливо по качеству полностью удовлетворяет потребности грузинского рынка, и оно дешевле чем европейские нефтепродукты", - заявил Мтвралашвили.

Нефтепродукты в Грузию доставляют по железной дороге и морем. По качеству и цене российское топливо самое приемлемое для Грузии. Именно поэтому Россия традиционно остается самым крупным поставщиком топлива, на нее приходится 31% от всего импорта автомобильного топлива. Из России в 2020 году завезли 342,8 тысячи тонн горючего – на 3,9% больше по сравнению с 2019 годом. С января по апрель 2021 года из России уже завезли 78,3 тысячи тонн бензина и дизельного топлива.

За Россией следуют Азербайджан, Румыния, Болгария, Туркмения и Греция.

По словам главы СИНГ, если РФ запретит экспорт, это в первую очередь негативно отразится на компаниях, которые импортируют продукцию из России.

"Для компаний, завозящих продукцию из России, проблема встанет в налаживании партнерских связей с другими странами. То есть перестраиваться на другие рынки требует времени и больших усилий. А с российскими поставщиками уже налажены доверительные партнерские отношения, многолетнее сотрудничество. Также, это отчасти отразится и на цене, которая может вырасти", - отметил Мтвралашвили.

Дорого как никогда

Стоимость нефтепродуктов в Грузии на сегодняшний день достигла исторического максимума. С начала 2021 года бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 50-60 тетри.

"Стабилизации цен скорее всего не будет. Цены будут расти в среднем на 5-10 тетри. Все компании боятся, что с повышением стоимости продукт станет непопулярным, поэтому стараются удерживать цены", - рассказал Мтвралашвили.

В Грузии сегодня оперируют 5 крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,94-2,97 лари за литр, регуляр – 2,79-2,88 лари за литр, евро дизель – 2,81-2,89 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,4 лари.

Что предпримут власти Грузии

В крупных городах Грузии периодически проходят акции протеста против роста цен на бензин. Водители проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на бензин продолжают расти. Водители же требуют от государства взять цены на топливо под контроль.

Для сохранения цен на горючее в Грузии власти не будут использовать механизм субсидирования, как в случае с пшеничной мукой, считает глава СИНГ.

"Я думаю, государство не будет вмешиваться и субсидировать, потому что это не продукт первой необходимости. Кроме того, стоимость нефтепродуктов в Грузии зависят от международных цен на нефть в соответствии с S&P Global Platts, а также обменного курса лари, потому что товар покупается и перевозится в долларах. Государство никогда не вмешивалось в процесс ценообразования", - рассказал глава СИНГ.

По словам Мтвралашвили, как вариант, власти могут снизить акцизный налог, который в 2017 году удвоился стал 500 лари за тонну. Но, государство вряд ли пойдет на этот шаг, так как потеряет внушительные доходы, которые ему нужны как воздух.

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