Курс лари на субботу – 3,4186 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0097 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 мая в размере 3,4186 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0097 лари по отношению к доллару.