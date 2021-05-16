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Закрытый винный ресторан в квартале Новый Тифлис

Россия – главный покупатель грузинского вина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210516/251737152/Rossiya--glavnyy-pokupatel-gruzinskogo-vina.html

Стоимость всей экспортированной грузинской продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузия с января по апрель 2021 года экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина, из них — 17,2 миллиона в Россию, говорится в сообщении Национального агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии.

Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Экспорт вина из Грузии в бутылках вырос, в долларах – упал

"По данным за январь-апрель 2021 года Грузия экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина (0,75 литра), что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом, по данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше показателя прошлого года.

На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано порядка 17,2 миллиона бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 16%.

На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 3,3 миллиона бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 9%.

Третье место заняла Польша — 1,8 миллиона бутылок. Рост экспорта грузинского вина в эту страну составил 2%.

Статистика экспорта грузинского вина за январь-апрель 2021 года
Статистика экспорта грузинского вина за январь-апрель 2021 года

По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди, который осуществлен в 22 страны мира, составил порядка 10,2 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 195 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составил 19 миллионов долларов, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экспорт чачи - 500 тысяч долларов, что на 25% больше аналогичного периода 2020 года.

В целом за четыре месяца 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 106,3 миллиона долларов, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Теги:
Россия, Грузинское вино

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