Сколько в Грузии построено новых объектов – новая статистика

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В первом квартале 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 562 объекта общей площадью 341,9 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с январем-мартом 2020 года, число введенных объектов выросло на 16,1%, а их площадь уменьшилась на 18,5%.
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Больше половины построенных объектов за три месяца 2021 года приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.
ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за I квартал 2021 года
|Регион
|Количество объектов
|Доля в общем количестве объектов, %
|Тбилиси
|169
|30,1
|Кахети
|74
|13,2
|Квемо-Картли
|74
|13,2
|Мцхета-Мтианети
|56
|10,0
|Имерети
|46
|8,2
В Грузии в первом квартале 2021 года муниципальными органами власти было выдано 1,9 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.
По сравнению с январем-мартом 2020 года, число выданных разрешений снизилось на 15,5%, а площадь предполагаемого строительства уменьшилась на 15,4%.
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Из общего числа выданных разрешений 77,5% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за I квартал 2021 года
|Регион
|Число разрешений
|Доля в общем числе разрешений, %
|Тбилиси
|904
|46,8
|Мцхета-Мтианети
|214
|11,1
|Имерети
|170
|8,8
|Квемо Картли
|131
|6,8
|Аджария
|114
|5,9
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.
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