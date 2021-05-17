Сколько в Грузии построено новых объектов – новая статистика

Больше половины построенных объектов в первом квартале 2021 года приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В первом квартале 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 562 объекта общей площадью 341,9 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

По сравнению с январем-мартом 2020 года, число введенных объектов выросло на 16,1%, а их площадь уменьшилась на 18,5%.

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Больше половины построенных объектов за три месяца 2021 года приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.

ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за I квартал 2021 года

Регион Количество объектов Доля в общем количестве объектов, % Тбилиси 169 30,1 Кахети 74 13,2 Квемо-Картли 74 13,2 Мцхета-Мтианети 56 10,0 Имерети 46 8,2

В Грузии в первом квартале 2021 года муниципальными органами власти было выдано 1,9 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.

По сравнению с январем-мартом 2020 года, число выданных разрешений снизилось на 15,5%, а площадь предполагаемого строительства уменьшилась на 15,4%.

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Из общего числа выданных разрешений 77,5% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за I квартал 2021 года



Регион Число разрешений Доля в общем числе разрешений, % Тбилиси 904 46,8 Мцхета-Мтианети 214 11,1 Имерети 170 8,8 Квемо Картли 131 6,8 Аджария 114 5,9

Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.

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