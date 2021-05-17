11:49 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Прохожие идут по улице. Служба быстрой доставки Glovo. Онлайн услуги и сервис процветают по-прежнему. Снятие ограничений и открытие магазинов, кафе и ресторанов в столице Грузии

Часть курьеров Glovo продолжает бастовать

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Экономика
Получить короткую ссылку
7310
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210517/251742403/Chast-kurerov-Glovo-prodolzhaet-bastovat.html

Курьеры требуют вернуть прежнюю бонусную систему оплаты их труда и не собираются прекращать протест до выполнения их требований

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сервис доставки Glovo будет ограничен – часть курьеров компании продолжает забастовку.

Курьеры опротестовывают изменение бонусной системы и требуют вернуться к прежней системе. Они утверждают, что компания упразднила систему бонусов, после чего их доходы значительно сократились.

Брошюры трудовых прав рабочих
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Забастовка на западе Грузии: работники мукомольного комбината требуют повышения зарплат

"Бонусы вообще снимаются, а также понижаются те тарифы, которые более или менее были для нас приемлемы. Мы не требуем ничего сложного. Мы требуем оставить прежнюю оплату. Однако пока этого не происходит, и мы будем бастовать до тех пор, пока не будет достигнут определенный компромисс", – заявил один из участников акции Миша Мамаладзе.

По словам протестующих, они ведут переговоры с компанией уже несколько недель, однако безрезультатно.

По информации участников акции, вскоре после выражения протеста, компания приостановила контракты части курьерам Glovo и ограничила им право на передвижение в ночное время.

Несмотря на это, участники акции заявляют, что они ждут компромиссного предложения от компании и не собираются прекращать протест.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Забастовка, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Армянский спортсмен демонстрирует зрелищные трюки
Cпортсмен из Армении демонстрирует зрелищные трюки - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться