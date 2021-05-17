Часть курьеров Glovo продолжает бастовать

Курьеры требуют вернуть прежнюю бонусную систему оплаты их труда и не собираются прекращать протест до выполнения их требований

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сервис доставки Glovo будет ограничен – часть курьеров компании продолжает забастовку.

Курьеры опротестовывают изменение бонусной системы и требуют вернуться к прежней системе. Они утверждают, что компания упразднила систему бонусов, после чего их доходы значительно сократились.

"Бонусы вообще снимаются, а также понижаются те тарифы, которые более или менее были для нас приемлемы. Мы не требуем ничего сложного. Мы требуем оставить прежнюю оплату. Однако пока этого не происходит, и мы будем бастовать до тех пор, пока не будет достигнут определенный компромисс", – заявил один из участников акции Миша Мамаладзе.

По словам протестующих, они ведут переговоры с компанией уже несколько недель, однако безрезультатно.

По информации участников акции, вскоре после выражения протеста, компания приостановила контракты части курьерам Glovo и ограничила им право на передвижение в ночное время.

Несмотря на это, участники акции заявляют, что они ждут компромиссного предложения от компании и не собираются прекращать протест.

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