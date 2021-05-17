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Предприятие по производству норвежского лосося в регионе Гурия

Новые правила для получения разрешений на разведение аквакультур утверждены в Грузии

photo: courtesy of press office of the Government of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (228)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210517/251750901/Novye-pravila-dlya-polucheniya-razresheniy-na-razvedenie-akvakultur-utverzhdeny-v-Gruzii.html

Согласно новым правилам, разрешения могут быть выданы на срок до 20 лет с возможностью дальнейшего продления

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Правительство Грузии утвердило постановление о правилах и условиях выдачи разрешений на выращивание и разведение водных организмов - аквакультуры, сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По данным ведомства, проект постановления был подготовлен Национальным агентством окружающей среды. Его цель - определение перечня необходимых для получения разрешения документов и информации для заинтересованных в производстве аквапродукции лиц.

"Данное постановление обеспечивает регулирование и использование аквакультуры на континентальном шельфе Черного моря, территориальном море и особой экономической зоне Грузии, а также внутренних водоемах (озера, водохранилища, пруды, реки, ручьи, каналы и другие водоемы), выращивание водных организмов (рыбы, водные растения и т. д.) и их разведение (культивация, выращивание, размножение) с использованием аквакультурных конструкций", - говорится в сообщении Минсельхоз Грузии.

  • Ловить рыбу в Грузии можно в течение года, при этом рыба должна быть определенного размера, который определяет технический регламент рыболовства. Исключение составляют несколько видов рыб, на которые действует запрет на ловлю - осетровые, черноморская кумжа, форель, астакус и морские млекопитающие.

Поданным ведомства, указ определяет порядок и сроки выдачи разрешений на выращивание и производство аквакультуры. Разрешения могут быть выданы на срок до 20 лет с возможностью дальнейшего продления.

Горная река Арагви
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В распространенном заявлении говорится, что разрешение на аквакультуру не требуется для небольших семейных хозяйств ( объем 50 м3).

"Что касается выдачи разрешений на разведение аквакультуры за счет натуральных продуктов на озерах и других водоемах без использования конструкций аквакультуры, это будет регулироваться отдельным постановлением о выдаче экстенсивных разрешений на аквакультуру", - говорится в заявлении.

В Минсельхозе отмечают, что роль аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности страны и росте доходов растет с каждым годом. Поэтому важно инвестировать средства в эту сферу, привлечь и заинтересовать местных и иностранных производителей.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (228)
Теги:
Рыба, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Грузия

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