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Дом Юстиции, где также расположены министерство энергетики и Национальный банк

Помощь бизнесу – Грузия получит 85 миллионов евро для малых компаний

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210517/251751651/Pomosch-biznesu--Gruziya-poluchit-85-millionov-evro-dlya-malykh-kompaniy.html

Национальный банк Грузии обеспечит создание новой системы быстрых платежей (IPS), которая, среди прочего, расширит доступ к наличным деньгам для малых предприятий

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузия получит 85 миллионов евро льготных долгосрочных финансовых ресурсов для помощи микро-, малым и средним предприятиям (ММСП), пострадавшим от пандемии COVID-19, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.

Соответствующее соглашение подписали глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус в понедельник.

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Новый проект "Помощь и восстановление" будет поддерживать более шести тысяч компаний по всей стране, повышая шансы предприятий на выживание, сохраняя производственные активы и помогая компаниям адаптироваться к новым вызовам в экономике.

"Для нас развитие малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов, и, конечно же, мы разработаем дополнительные стимулирующие механизмы и представим их в ближайшее время", - сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

По информации Минфина, несмотря на меры, предпринятые правительством Грузии для поддержки бизнеса в рамках антикризисного плана, помощь ММСП вновь остается важной задачей. Проект поможет этим предприятиям, в том числе путем улучшения цифровых услуг и модернизации финансовой инфраструктуры.

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Проект разрабатывался Всемирным банком и грузинской стороной в течение нескольких месяцев.Его реализация будет поручена Национальному банку Грузии и Агентству "Производи в Грузии". Надзор над выполнением проекта поручен Минэкономики страны.

Благодаря поддержке Всемирного банка будут усилены программы "Производи в Грузии", направленные на помощь малым предприятиям, чтобы помочь им преодолеть экономический ущерб, нанесенный пандемией, с помощью различных компонентов, включая компонент грантов. То есть, деньги микро- и малые компании получат в виде грантов.

Национальный банк Грузии обеспечит создание новой системы быстрых платежей (IPS), которая, среди прочего, расширит доступ к наличным деньгам для этих предприятий.

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Проект Всемирного банка также предусматривает компонент технической поддержки, включая повышение навыков, необходимых для развития цифровизации.

Данная помощь Всемирного банка является частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и дальнейшего восстановления экономики страны.

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Теги:
Всемирный банк, Экономика, Грузия

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