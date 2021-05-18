Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Стоимость ценных бумаг грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном понизилась

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла в цене на 0,14% и составила 100,77 с доходностью 2,58%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,24%, торги закрылись с доходностью 3,04% по цене 106,21 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,33 пункта с доходностью 5,61%, за неделю цена снизилась на 0,25%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,01% до 105,93, доходность составила 2,47%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже понизилась за неделю не изменилась и составила 11,1 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 196 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,8-11,3 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 5,04% и составила 6,25 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 503 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,78-6,57 фунта.

Акции TBC Bank выросли в цене за неделю на 3,63% до 10,86 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 124 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,36-10,9 фунта за акцию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.