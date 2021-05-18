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Денежные переводы: откуда присылают валюту в Грузию?

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1859)
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Sputnik Грузия
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В марте больше всего валюты поступило из России – 17,2% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2021 года выросли на 145,4% и составили 194,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

В апреле больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено около 33,4 миллиона долларов – 17,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2021 года денежных переводов поступило на 154,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика денежных переводов в Грузию за апрель 2021 года
Статистика денежных переводов в Грузию за апрель 2021 года

Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в марте вновь вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-апреле 2021 года выросли на 48,2%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 693,4 миллиона долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2021 года
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2021 года

Италия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из Италии в январе-апреле составил более 118,1 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 60,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты выслали из Грузии

В апреле из Грузии за границу перевели около 25,8 миллиона долларов, что на 157,6% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

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За первые четыре месяца 2021 года из Грузии за границу перевели более 88,8 миллиона долларов, что на 25,9% больше, чем за тот же период 2020 года.

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Темы:
Экономика Грузии (1859)
Теги:
денежные переводы, Статистика, Национальный банк Грузии, Грузия

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