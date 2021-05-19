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Курс лари на среду – 3,3899 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1016)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210519/251764312/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,008 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 мая в размере 3,3899 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,008 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 19 мая
Кросс-курс основных валют на 19 мая
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1016)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

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