"Зеленая экономика" Грузии: Всемирный банк оценил перспективы

По оценке банка, в 2018 году загрязнение воздуха в Грузии унесло жизни более 4 тысяч человек, а экономический ущерб составил 560 миллионов долларов, то есть 3% ВВП

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Всемирный банк продолжает поддерживать правительство Грузии на пути развития "зеленой экономики", путем решения экологических вызовов, говорится в сообщении Банка.

ВБ и правительство Грузии в виртуальном формате обсудили отчет Банка – "Грузия: путь к зеленому и устойчивому развитию", который касается потенциала развития "зеленой экономики" в стране. Это модель экономического развития, которая эффективно использует природные ресурсы, сводит к минимуму загрязнение и ущерб окружающей среде и демонстрирует устойчивость к последствиям изменения климата.

"Всемирный банк поддерживает правительство Грузии на зеленом пути восстановления экономики. Мы рады, что наши технические знания, опыт и анализ способствуют экологической трансформации Грузии, реагируют на деградацию природных ресурсов, уменьшают уязвимость людей, зависящих от ресурсов, и определяют стратегию зеленого развития, которая подходит и эффективна для всей Грузии", – заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

В отчете оцениваются потенциальные потери, связанные с загрязнением и деградацией сельскохозяйственных, лесных угодий и береговой линии.

По информации Всемирного Банка, в 2018 году загрязнение воздуха в Грузии унесло жизни более 4 тысяч человек, а экономический ущерб составил 560 миллионов долларов, то есть 3% ВВП. Ущерб, нанесенный сельским жителям, которые в основном живут за счет земледелия, деградацией сельскохозяйственных и лесных земель, составил 128 миллионов долларов. Ожидается, что восстановление ландшафтов сократит дефицит доходов этих людей на 6%.

В Банке отмечают, что изменение климата еще больше усугубит деградацию окружающей среды, особенно в прибрежных зонах Грузии. В 2018 году экономическая стоимость наводнений, эрозий, неуправление отходами и деградация почвы, вызванные изменением климата, составила около 5% ВВП прибрежной зоны. В отчете подчеркивается важность природных активов для долгосрочного развития Грузии, отмечается, что восстановление экономики после пандемии COVID-19 позволит стране развиваться лучше и справедливее, и даст возможность для зеленого развития.

В соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года Грузия взяла на себя обязательство способствовать устойчивому развитию и ограничить глобальное потепление посредством недавно обновленного документа, определяемого на национальном уровне. В документе указаны конкретные меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Согласно этому обновленному документу, Грузия обязалась сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 35% по сравнению с 1990 годом.

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