17:45 19 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1411
  • 100 RUB4.6003
  • USD3.3899
Поиск
Министерство здравоохранения Грузии

Проблемы отправившихся на заработки в Германию граждан Грузии уже решаются

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1864)
73 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1c/250736548.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210519/251770048/Problemy-otpravivshikhsya-na-zarabotki-v-Germaniyu-grazhdan-Gruzii-uzhe-reshayutsya.html

Государственное агентство по содействию трудоустройству Грузии, курирующее отправку граждан на работу за границу, связалось с немецкими коллегами и поставило их в курс дела

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Проблемы отправившихся на работу в Германию граждан Грузии уже решаются, заявила директор Государственного агентства по содействию трудоустройству Нино Велтаури журналистам.

"Невыносимые условия труда" – как работается гражданам Грузии, уехавшим в ФРГ на заработки>>

Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Объединение профсоюзов Грузии в среду сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.

По словам Велтаури, жалобы на не соответствующие контракту условия труда и заработную плату поступили от всех четырех групп, работающих в Германии. Но проблема уже решается, отметила она.

Флаг Германии
photo: Pixabay / karlherl
На заработки в Германию отправляется первый поток граждан Грузии

"Мы связались с Агентством трудоустройства в Германии, они подключили соответствующие ведомства, проблема уже решается", - сказала Велтаури.

Между тем замминистра труда, здравоохранения и социальной защиты Тамар Баркалая отметила, что, по контракту, если работодатель не обеспечит все условия, то немецкая сторона перераспределит граждан Грузии на другие работы, однако в конкретном случае этот вопрос не стоит.

По данным агентства, договор между Грузией и Германией по трудоустройству предусматривает механизмы решения подобных проблем с недобросовестными работодателями.

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания.

Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1864)
Теги:
Безработица, Германия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Солдаты, бронетранспортеры и слезоточивый газ против нелегалов из Африки
В Испании рекорд по нелегалам из Африки: ситуацию контролируют военные - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться