Заводы в Боржоми прекратили работу: новое решение компании

Руководство IDS Borjomi Georgia отмечает, что заводы могут возобновить работу в любое время, несмотря на протест

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Работа на заводах №1 и №2 по розливу минеральной воды "Боржоми" остановлена, говорится в заявлении компании – владельца IDS Borjomi Georgia.

Около 350 работников этих заводов 18 мая объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Как передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий, бастующие стоят рядом с заводами, на парковке грузовиков и дистрибьютеров, и часть водителей также присоединилась к забастовке.

"Как компания с высокой ответственностью, мы приостанавливаем работу обоих заводов, чтобы избежать провокаций, организованных активистами профсоюзов, что создает угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в заявлении.

По данным компании, есть угроза, что бастующие могут блокировать проезд грузовиков компании, что создает угрозу жизни и здоровью всех находящихся на месте.

"Значительная часть работников продолжала работу и хочет это делать и сейчас", - отмечает компания.

При этом IDS Borjomi Georgia отмечает, что заводы могут возобновить работу в любое время, несмотря на протест.

Это уже второй случай забастовки на заводе Боржоми за последние 10 лет. В 2012 году работники заводов также требовали повышения зарплат и улучшения условий и своей забастовкой остановили производство минеральной воды. Тогда компании и сотрудникам удалось прийти к соглашению спустя три дня.

IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

В 2020 году один из крупнейших производителей бутилированной воды IDS Borjomi зафиксировал первое падение продаж с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93% до $470 млн.

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