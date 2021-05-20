09:30 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на четверг– 3,377 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1017)
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/09/251417609.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210520/251773389/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0129 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 мая в размере 3,377 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0129 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 19 мая
Кросс-курс основных валют на 20 мая
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1017)
Теги:
лари, валютный курс, Курс доллара

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться