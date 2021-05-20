Курс лари на четверг– 3,377 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0129 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 мая в размере 3,377 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0129 лари по отношению к доллару.