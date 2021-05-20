Эпидемия забастовок в Грузии – зарплатами недовольны и дистрибьюторы завода "Набеглави"

Около 70 водителей и дистрибьюторов "Набеглави" прекратили работу сегодня, они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Водители и дистрибьюторы завода по розливу минеральной воды "Набеглави", около 70 человек, объявили забастовку – они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

На днях о забастовке объявил завод по розливу легендарной минеральной воды "Боржоми" – 350 сотрудников обратились к руководству с аналогичными требованиями. Но работники "Набеглави" заявляют, что их решение бастовать никак не связано с событиями на заводе "Боржоми".

"Мы требуем повышения зарплат, нормальных условий и полагающегося нам отпуска", – заявил один из бастующих телеканалу Rustavi 2.

"Набеглави" – известная грузинская минеральная вода. Ее источник находится на территории курорта Набеглави в Западной Грузии – отсюда и название.

История этой воды начинается с 1905 года, когда был обнаружен источник. По преданию, местное население обратило внимание на источник, откуда стремительно пили воду буйволы. Именно у этого источника оказались исключительный вкус и полезные свойства.

Основательное исследование месторождения проводилось в первой половине XX века.

Изначальное изучение химического состава воды провел известный латышский исследователь Роберт Купцис в 1921 году. Дальнейшие гидрогеологические работы проводились грузинскими и иностранными ученными в 30-х годах прошлого века.

Розлив воды промышленным способом начался с 1958 года, следом за основанием бальнеологического курорта в селе Набеглави, что в свою очередь было обусловлено выявлением лечебных свойств местных минеральных родников.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.