В престижной бизнес-школе в Испании знакомились с грузинскими винами

Презентацию "Грузия – колыбель вина" провел и рассказал об истории и традициях грузинского виноделия министр сельского хозяйства Леван Давиташвили

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Презентация "Грузия – колыбель вина" состоялась в одной из престижных бизнес-школ Мадрида, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Презентация в европейской школе бизнеса IE University в Мадриде была организована в рамках визита в Испанию правительственной делегации Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

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В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, члены грузинской делегации, бизнесмены и студенты.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в своем выступлении отметил, что интерес одной из самых рейтинговых бизнес-школ к грузинским винам и истории грузинского виноделия очень показателен. По его словам, это еще больше повысит популярность и узнаваемость грузинских вин в мире.

"Отрадно, что один из ведущих университетов Мадрида, одна из самых рейтинговых бизнес-школ в мире, где учатся и грузины, заинтересовались историей успеха грузинского вина и создали case study грузинского вина. Этот факт поможет нам популяризировать грузинское вино, повысить осведомленность о грузинском вине, так как в этом университете учатся студенты со всего мира", – сказал Леван Давиташвили.

Министр рассказал о ряде важных шагов, которые планируется сделать в винодельческой отрасли в ближайшее время. По его словам, помимо того, что Грузия является родиной вина и имеет особые методы его производства, необходима дополнительная коммерциализация, поэтому в долгосрочной перспективе основное внимание будет уделяться продвижению продукта и росту его экспорта.

Давиташвили также рассказал о Международной туристической выставке, которая открылась в Мадриде и в которой Грузия участвует как страна-партнер.

"Сфера туризма всегда была исключительно важна для Грузии. К сожалению, пандемия значительно сократила туристические потоки по всему миру и создала серьезные проблемы для индустрии. Однако активность уже возросла, и мир медленно возвращается к своему допандемическому состоянию. Наблюдаются новые тенденции: рост интереса к экотуризму, агро- и винному туризму, в котором Грузия имеет особые преимущества", – сказал министр.

Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, виноделие и виноградарство занимают особое место в грузинской экономике и культуре.

В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. В 2017 году международные специалисты доказали, что Грузия является родиной виноделия.

Достаточно сказать, что 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.

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