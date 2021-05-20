Безработица в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Трудоспособное население в Грузии составляет 48,3% от количества всех жителей страны, этот показатель уменьшился за год на три процентных пункта

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года повысился на 3,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Власти Грузии в феврале расширили круг граждан, потерявших из-за пандемии работу в 2020 году, которые могут рассчитывать на пособие по безработице, а эксперты полагают, что ее уровень в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Безработица в цифрах

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года повысился на 3,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 21,9%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским – в первом квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, безработица в городских поселениях увеличилась на 5,7 процентного пункта, а в сельских – на 0,4 процентного пункта и составила 23,65% и 19,3% соответственно.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин, – в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель среди мужчин увеличился на 4 процентных пункта до 19%, а среди женщин – на 3,3 процентного пункта до 24,1%.

Активность населения

По данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в первом квартале 2021 года составил 48,3% – на 3,0 процентных пункта ниже по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.

"Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в городских поселениях на 2,3 процентного пункта, а в сельских поселениях снизился на 3,8 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране снизился на 4,2 процентного пункта", – говорится в материалах Сакстата.

Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в первом квартале этого года составила 69,4%, что на 1,2 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2021 года.

Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В первом квартале этот показатель у женщин составил 38,2%, а у мужчин – 60%. При этом уровень активности женщин снизился на 3,5 процентного пункта, а мужчин – на 2,3 процентного пункта.

Безработных в Грузии считают по-новому

Согласно новым стандартам, которые официально вступили в силу в октябре 2020 года, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых. До этого "Сакстат" считал безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.

По новым стандартам, работающие в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления, больше не будут считаться самозанятыми, а будут или безработными, или вне рабочей силы.

В "Сакстате" заявили, что введение нового стандарта обусловит снижение уровня трудоустройства и рост уровня безработицы.

Служба статистики обновила данные по безработице по новому стандарту с 2010 года. Согласно новым данным, уровень безработицы в 2010 году составлял 27,2%, когда раньше сообщалось о 17,4% – на 9,8 процентного пункта меньше.

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