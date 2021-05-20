20:35 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Натия Турнава на брифинге

Грузия проводит консультации с Сербией по свободной торговле

© Sputnik / STRINGER
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1868)
21 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1a/250172979.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210520/251785091/Gruziya-provodit-konsultatsii-s-Serbiey-po-svobodnoy-torgovle.html

Торговый оборот между Грузией и Сербией в 2019 году, до пандемии коронавируса, составлял 8,5 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр торговли Сербии Татиана Матич в Мадриде рассмотрели возможности введения режима свободной торговли между двумя странами, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.

По данным ведомства, на встрече стороны отметили, что экономические отношения Грузии и Сербии на сегодняшний день не отражают существующего потенциала и существует потенциал их развития.

Вид на причалы и грузовые суда в Потийском порту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Торговля в плюсе: впервые за последний год внешнеторговый оборот Грузии вырос

Среди направлений для последующего развития были отмечены торговля, инвестиции и туризм.

Торговый оборот между Грузией и Сербией в 2020 году составил порядка 2,7 миллиона долларов, в 2019 году до пандемии коронавируса эта цифра составляла 8,5 миллиона долларов.

За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Грузия, до вступления в силу Brexit, ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.

Переговоры о свободной торговле вскоре начнутся и с Индией. Текст соглашения уже готов, также созданы группы по переговорам с обеих сторон, которые в настоящее время ожидают определения даты первого раунда переговоров. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией, США и Южной Кореей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1868)
Теги:
Натия Турнава, Экономика, Сербия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться