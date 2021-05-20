Грузия проводит консультации с Сербией по свободной торговле

Торговый оборот между Грузией и Сербией в 2019 году, до пандемии коронавируса, составлял 8,5 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр торговли Сербии Татиана Матич в Мадриде рассмотрели возможности введения режима свободной торговли между двумя странами, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.

По данным ведомства, на встрече стороны отметили, что экономические отношения Грузии и Сербии на сегодняшний день не отражают существующего потенциала и существует потенциал их развития.

Среди направлений для последующего развития были отмечены торговля, инвестиции и туризм.

Торговый оборот между Грузией и Сербией в 2020 году составил порядка 2,7 миллиона долларов, в 2019 году до пандемии коронавируса эта цифра составляла 8,5 миллиона долларов.

За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Грузия, до вступления в силу Brexit, ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.

Переговоры о свободной торговле вскоре начнутся и с Индией. Текст соглашения уже готов, также созданы группы по переговорам с обеих сторон, которые в настоящее время ожидают определения даты первого раунда переговоров. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией, США и Южной Кореей.

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