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Портовые грузовые краны в батумском порту

Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот вырос на 61%

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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В апреле 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму около 378,1 миллиона долларов, что на 70% больше по сравнению с апрелем 2020 года

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот страны в апреле 2021 года составил более 1 127 миллионов долларов, что почти на 61% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

В апреле 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму около 378,1 миллиона долларов, что на 70% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, а импорт за указанный период составил около 749,1 миллиарда долларов – на 56,5% больше.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за апрель 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за апрель 2021 года

На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии начала падать с марта прошлого года. Темпы падения внешней торговли стали снижаться с начала 2021 года – в январе внешнеторговый оборот сократился на 16,3%, в январе-феврале – на 12%, а в январе-марте 2021 года в целом снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Внешнеторговый оборот в январе-апреле 2021 года вырос на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 929 миллионов долларов (без учета неорганизованной торговли).

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2021 года

Импорт в Грузию тоже вырос – за указанный период в страну импортировали продукцию на 2 730 миллионов долларов, что на 10,1% больше по сравнению с январем-апрелем 2020 года. В марте 2021 года импорт вырос на 17,8%, по сравнению с мартом 2020 года, но в целом за январь-март был меньше на 2,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Автозаправочная станция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинскую продукцию в январе-апреле 2021 года вывезли на сумму 1 199 миллионов долларов, что на 19,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. В марте экспорт из Грузии вырос на 30,6% по сравнению с мартом 2020 года, а в январе-марте в целом грузинскую продукцию вывезли на 5,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил более 1 531 миллионов долларов, что представляет собой 39% от всего внешнеторгового оборота.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2021 года, экспорт

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Производство стройматериалов в Грузии
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Начат экспорт стройматериалов из Грузии в Европу

С начала 2021 года экспорт медных руд и концентратов вырос на 22,3%, ферросплавов – на 21,3%, натуральных виноградных вин – на 20,5%, спиртных напитков – на 40,9%, минеральных и пресных вод – на 11,9%, фундука и других орехов – на 108,9%, трикотажной продукции – на 104,7%, лечебных средств – на 1%, а азотных удобрений – на 0,2%.

В то же время экспорт легковых машин упал на 10,7%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2021 года, импорт

В январе-апреле 2021 года импорт вырос на машины для бурения (1539%), грузовые автомобили (105%), нефть и нефтепродукты (14,9%), медные руды и концентраты (14,6%), легковые автомобили (11%), нефтяные газы и газообразные углеводороды (7,5%), электроэнергию (17,9%), телефонные аппараты (5%), автомобили, предназначенные для перевозки 10 или более человек (1713%).

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Темы:
Экономика Грузии (1870)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия

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