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Хлеб в Грузии может подорожать летом

© photo: Sputnik / Rukhyan
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1869)
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Sputnik Грузия
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Если пшеница подешевеет, то и в субсидировании возможно не будет необходимости, так как это сбалансирует другие затраты, заявил председатель Союза хлебопеков

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Если правительство Грузии не примет решение продолжить субсидирование пшеничной муки с новыми условиями, в июле хлеб в Грузии может подорожать на 10-15 тетри, заявил председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе в интервью Sputnik Грузия.

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. В течении 4 месяцев, до 31 марта субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10, потом 15 лари. Позже субсидирование продлили до 30 июня, а размер субсидии увеличили до 20 лари.

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photo : Ministry of Economy of Georgia / FB
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"Хлебопекарни максимально удерживают цены на хлеб. Но в условиях подорожания таких продуктов как подсолнечное масло, соль, дрожжей, размера субсидии на муку недостаточно, чтобы компенсировать выросшие расходы. Предлагаем или на 10 тетри повысить стоимость хлеба, или если будет продолжено субсидирование, то давать муку не за 53 лари, а уже за 50", - рассказал Долидзе.

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (15,7 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Участниками программы являются мукомольные заводы, которые победили в тендере, объявленном Агентством развития села Минсельхоза Грузии.

Союза хлебопеков Грузии провел встречи с представителями Минсельхоза, и рассказал о тяжелой ситуации. Какое решение примут власти, пока неизвестно. До завершения субсидирования осталось чуть больше одного месяца, программа завершается 1 июля.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава полагает, что субсидирования может и не понадобится, так как стоимость пшеницы на мировых рынках снижается.

"Если пшеница подешевеет, то и в субсидировании возможно не будет необходимости, так как это сбалансирует другие затраты. 15 июня наверно будет совещание с правительством, на котором будет рассмотрен вопрос", - рассказал Силагава Sputnik Грузия.

Учитывая тяжелое социально-экономическое положение, стоимость хлеба болезненный вопрос для жителей Грузии. Если бы не субсидирование, буханка белого хлеба подорожала бы на 0,15-0,20 лари. Сегодня самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в 0,80 лари.

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Темы:
Экономика Грузии (1869)
Теги:
Хлеб, цены, Грузия

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