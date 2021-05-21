Объединение профсоюзов Грузии проведет масштабную акцию солидарности у завода "Боржоми"

Солидарность бастующим рабочим компании "Боржоми" выразят шахтеры, металлурги, водители, машинисты метро и люди других профессий

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Объединение профсоюзов Грузии выражает солидарность бастующим рабочим заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" и анонсируют масштабную акцию в их поддержку, сообщает пресс-служба профсоюзов.

Владельцы готовы поднять зарплаты работникам заводов по розливу "Боржоми">>

Масштабная акция пройдет 21 мая в 16:00 у завода "Боржоми". В ней примут участие шахтеры из Чиатура, сотрудники руставского "Азота", водители, работники метро, железнодорожники, представители и председатель профсоюзов Ираклий Петриашвили.

В объединении профсоюзов отмечают, что сегодняшняя акция носит предупредительный характер, и в том случае, если требования рабочих в кратчайшие сроки не будут выполнены, в следующей акции профсоюзы используют весь свой человеческий ресурс.

Рабочие двух разливочных заводов "Боржоми" бастуют с 18 мая, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. В четверг они устроили шествие по городу при поддержке профсоюзов. Они также требуют право на перерыв и отпуск, оплаты сверхурочной работы.

По словам бастующих, их зарплата в течение последнего года снизилась на 200-250 лари. Из-за нехватки кадров они не могут пользоваться перерывом, а за сверхурочные часы им платят мизерную сумму. Рабочие пытались договориться с руководством компании несколько месяцев, но безрезультатно. В забастовке принимают участие около 400 человек, из-за чего полностью остановлена работа обоих заводов.

"За два дня забастовки со стороны администрации компании имела место дискриминация трудящихся по профсоюзному признаку, прямое запугивание бастующих и угроза из-за законной забастовки и коммуникации с медиа", – говорится в заявлении профсоюзов.

В четверг компания IDS Borjomi Georgia выразили готовность поднять зарплаты сотрудникам заводов по розливу минеральной воды "Боржоми". Однако компания отмечает, что готова вести переговоры с бастующими без участия профсоюзов, которые, по ее мнению, преследуют свои цели. Это условие оказалось неприемлемым для бастующих.

IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

В 2020 году один из крупнейших производителей бутилированной воды IDS Borjomi зафиксировал первое падение продаж с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93% до $470 млн.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.