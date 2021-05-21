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Церемония подписания грантового соглашения с США

США выделит Грузии грант в 67 миллионов

photo: Government of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1872)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210521/251792627/SShA-vydelit-Gruzii-grant-v-67-millionov-.html

Грантовые средства будут использованы в таких направлениях, как права человека, частный сектор, верховенство закона, демократическое управление, гражданское общество, образование, сельское хозяйство, окружающая среда

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Новое грантовое соглашения, подписанное Грузией и Агентством международного развития США (USAID), предусматривает выделение Грузии на первом этапе 67 миллионов долларов.

Документ подписали министр финансов Лаша Хуцишвили и директор миссии USAID Питер Виблер. В церемонии принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Дом Юстиции, где также расположены министерство энергетики и Национальный банк
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Соглашение "Для содействия устойчивому развитию Грузии" направлено на создание возможностей высокооплачиваемого и качественного трудоустройства, усиление подотчетности и укрепление демократических достижений… На первом этапе USAID выделит грант в 67 миллионов долларов с перспективой его увеличения до 330 миллионов долларов", – сказал Гарибашвили.

В рамках соглашения планируется реализовать проекты в следующих направлениях: разрешение и стабилизация конфликтов, права человека, производительность частного сектора, верховенство закона, демократическое управление, гражданское общество, базовое образование, социальные услуги, сельское хозяйство, окружающая среда.

Агентство международного развития США (USAID) сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время Грузии выделили более 1,8 миллиарда долларов. За это время уже реализовано примерно 335 программ в области сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры, окружающей среды, образования и здравоохранения.

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Темы:
Экономика Грузии (1872)
Теги:
Гранты, США, Грузия

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