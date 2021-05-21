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Директор агентства недвижимости Кибе Нели Гогуадзе
photo: neli Goguadze / FB

Эксперт рынка недвижимости: в Грузии спрос на маленькие квартиры

Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210521/251795214/Ekspert-rynka-nedvizhimosti-v-Gruzii-spros-na-malenkie-kvartiry.html

Глава агентства "Кибе" Нели Гогуадзе прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости Грузии

Экономика
Эксперт рынка недвижимости: в Грузии спрос на маленькие квартиры

"Сейчас спрос в основном на маленькие квартиры от 50 до 80 квадратных метров. Продавцы не снижают цены, и очень часто из-за этого сделки проваливаются. Стоимость квартир выросла, но не сильно. Думаю, это из-за того, что есть спрос... Стабилизация лари повлияет на увеличение спроса на недвижимость", – рассказала Гогуадзе в эфире Sputnik Грузия.

Несмотря на то, что программа ипотечного субсидирования завершилась, ситуация довольно неплохая, отмечает она. По ее словам, все еще больше улучшится и спрос вырастет, если продолжится стабилизация курса национальной валюты Грузии.

Для решения проблемы сокращения продаж недвижимости власти в мае 2020 решили упростить гражданам процесс купли квартир. Правительство выделило 70 миллионов лари на субсидирование процентной ставки по ипотеке. Кроме того, было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.

Завод дверей
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Желающим улучшить жилищные условия и приобрести квартиры до конца 2020 года правительство субсидировало процентную ставку по ипотечным кредитам. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.

Помимо этого, для предотвращения роста досрочных взносов на погашение кредитов, а также чтобы не выросла процентная ставка, правительство гарантировало 20% от всех кредитов, взятых до конца 2020 года. Гарантия касалась кредитов с объемом первичного взноса не менее 10%.

Программа завершилась в конце 2020 года.

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