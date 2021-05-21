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Лаша Хуцишвили

Доллар продолжает падать в Грузии: причины объяснили в Минфине

photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Состояние курса лари (99)
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В Грузии появились позитивные ожидания по поводу улучшения ситуации в стране, что и отразилось на курсе лари, считает министр

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Позитивные ожидания по восстановлению туристического сектора и ускорению роста экономики стали главными причинами укрепления грузинской национальной валюты – лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

После долгого с начала года падения курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае - за месяц национальная валюта укрепилась на 4,2% до 3,3056 GEL/$.

Общий вид на город Кутаиси
© CC BY-SA 2.0 / Vladimer Shioshvili / Kutaisi Church of Annunciation
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"Укрепление курса лари зависит от тех ожиданий, которые существуют по поводу восстановления экономической активности и открытия страны, а также в отношении туристического сектора и ускорения темпа роста экономики", - сказал Хуцишвили журналистам.

По его словам, у Грузии появились позитивные ожидания по поводу всех факторов, что и дальше будет отражаться на курсе лари.

"Позитивные ожидания появились от течения самой пандемии коронавируса, ускорения темпа вакцинации и роста экономики в апреле и мае", - сказал Хуцишвили.

В свою очередь замглавы Минфина Грузии Георгий Какауридзе прогнозирует дальнейшее укрепление лари.

Доллары и евро
Pixabay / falco
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"Если у нас будет такая эпидситуация, чтобы мы смогли полностью открыть границы, впустить туристов, что, вероятно, будет возможным из-за вакцинации, в этом случае следует ожидать положительной тенденции со стороны лари", - сказал Какауридзе.

Что касается цен, которые выросли из-за падения лари, руководители Минфина отметили, что контроль за инфляцией является прерогативой Национального банка Грузии.

"Национальный банк предпринимает активные шаги в этом направлении, что обязательно отразится на уровне цен. Мы ожидаем, что в последующие месяцы уровень инфляции пойдет на снижение", - сказал министр финансов Лаша Хуцишвили.

Торговый центр
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нацбанк Грузии прогнозирует высокую инфляцию в течение года

Между тем, Нацбанк Грузии прогнозирует, что, при прочих равных условиях, годовая инфляция в течение 2021 года будет в среднем в пределах 6,5% при целевом показателе в 3%.

Чтобы стабилизировать валютный рынок и не допустить чрезмерного обесценивания, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

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Темы:
Состояние курса лари (99)
Теги:
Министерство финансов Грузии, Курс доллара, Лари, Грузия

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