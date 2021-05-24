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Обменные пункты у метро и автобусной станции Дидубе

Курс лари на понедельник – 3,3056 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1020)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0481 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 мая в размере 3,3056 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0481 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 24 мая
Кросс-курс основных валют на 24 мая

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1020)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

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