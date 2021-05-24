Курс лари на понедельник – 3,3056 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0481 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 мая в размере 3,3056 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0481 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 24 мая

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале