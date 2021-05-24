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На востоке Грузии идет война с саранчой

Очаги распространения саранчи обнаружили в Восточной Грузии

photo: press-service of the National Food Agency of Georgia
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (230)
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Специализированными препаратами уже обработана территория площадью более 1,2 тысячи гектаров в двух регионах

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. В разных муниципалитетах грузинских регионов Квемо Картли и Кахети проходят мероприятия по борьбе с саранчой, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.

По итогам мониторинга было выявлено несколько очагов саранчи на ранних стадиях. Теперь на этих локациях проводится опрыскивание. Специализированным препаратами уже обработана территория площадью более 1,2 тысячи гектаров.

"Меры, принимаемые на ранней стадии развития вредителей, важны для сокращения их популяции, что является предпосылкой для сохранения зеленого покрова, защиты сельскохозяйственных культур и предотвращения экономического ущерба", – подчеркнули в ведомстве.

Национальное продовольственное агентство ежегодно проводит борьбу с саранчой в Восточной Грузии в соответствии с государственной программой. В настоящее время в муниципалитетах Кахети и Квемо Картли возделано 1 200 гектаров земли.

Итальянская саранча, иначе итальянский прус, наиболее распространена в Восточной Грузии. Агентство продовольствия проводит мероприятия против вредителя ежегодно. Их планирование происходит при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также иностранных специалистов по защите растений.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (230)
Теги:
Национальное агентство продовольствия Грузии, Сельское хозяйство, Грузия

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