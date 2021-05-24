Гарибашвили: на языке ультиматума с правительством говорить нельзя

Премьер-министр Грузии собирается лично встретиться с инвестором строительства Намахвани ГЭС и разобраться во всех деталях проекта

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Язык ультиматума, на котором говорят с властью противники строительства Намахвани ГЭС, ничто иное как пережиток "темных" 90-х годов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя требования участников протестной акции в Тбилиси.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС собрались в воскресенье на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули властям ультиматум и потребовали выполнения своих требований. Участники акции требуют упразднить контракт между правительством и турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Кроме того, протестующие говорят о необходимости привлечения к уголовной ответственности не только действующего министра экономики, но и всех причастных к подписанию соглашения с турецкой компанией, в том числе экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Срок действия ультиматума движения "Защитников Рионского ущелья" истекал сегодня в 12:00. В случае невыполнения требований, протестующие грозятся парализовать жизнь Тбилиси.

По словам премьера, власти сделали все возможное, чтобы объективно информировать население о проекте Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони и начать диалог с протестующими.

"Мы постарались максимально информировать наших граждан. Эта готовность была, есть и будет с нашей стороны. Мы также предложили им (протестующим) подходящий формат диалога. С нашей стороны были предприняты многочисленные попытки, в том числе мой личный представитель и губернатор, все министерства были задействованы и задействованы сейчас. Кроме того, напомню, что мы пригласили спецпредставителя ЕС, который еще раз детально изучит все нюансы и детали этого проекта, последствия его воздействия на окружающую среду", – сказал глава правительства.

Как отметил Гарибашвили, в конце месяца он лично встретится с главой компании-инвестора проекта (Enka Renewables), чтобы еще раз убедиться в точности всех пунктов договора.

"Хочу сказать, что в конце месяца я встречаюсь с инвестором – с владельцем и основателем компании, который приедет в Тбилиси. Я сам подключен к процессу и хочу разобраться во всем детально, чтобы в этом договоре не было ничего противоречащего", – сказал Гарибашвили.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что все нарушения закона со стороны протестующих будут пресекаться.

Гарибашвили призвал противников строительства Намахвани ГЭС проявить здравый смысл.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6 кв. км, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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