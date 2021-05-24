Альтернативы диалогу нет – глава Минэкономики Грузии "Защитникам Рионского ущелья"

Натия Турнава еще раз подчеркнула, какое значение строительство каскада Намахвани ГЭС может сыграть в обеспечении энергонезависимости страны

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава не видит альтернативы конструктивному диалогу с протестующими против строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии.

Акции протеста противников строительства ГЭС продолжаются уже 210 дней. Сейчас они проводят ее в Тбилиси. Несмотря на значимость проекта для энергетического сектора Грузии, строительство каскада вызвало неоднозначную реакцию общества.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6 кв. км, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Как заявила министр на брифинге, радикализм не поможет в работе над техническими деталями проекта, а выдвижение ультиматумов недопустимо.

"Это очень большой и важный проект. Экономическая независимость нашей страны проходит по энергетике, а энергетическая независимость возможна только собственными обновляемыми ресурсами. Когда речь идет о гидроэлектростанции такого масштаба, в любой стране этот вопрос обсуждается в определенном режиме. Крупные гидроэлектростанции вызывали протесты и в других странах", – сказала Турнава.

Вместе с тем министр отметила, что изначально возникла проблема с информированностью граждан о проекте строительства каскада, были сложности и с коммуникацией, что послужило причиной порождения всяких мифов и небылиц.

"Было много дезинформации, распространялось множество мифов, и мы и компания-инвестор делаем все возможное, чтобы развеять эти мифы", – сказала глава ведомства.

По словам Натии Турнава, язык ультиматума и бойкота не принесет плодов, так как сейчас у всех должна быть общая задача – восстановить экономику страны от последствий ковид-пандемии, привлечь туристов и оживить туристический сектор.

Министр также напомнила, что к урегулированию проблемного вопроса в качестве посредника подключился Центр разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС. Кроме того, правительство 24 апреля объявило мораторий на 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС, в частности, строительство плотины, вокруг которой было много вопросов.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС собрались в воскресенье на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули властям ультиматум и потребовали выполнения своих требований. Участники акции требуют упразднить контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты в энергосекторе страны.

Кроме того, протестующие говорят о необходимости привлечения к уголовной ответственности не только действующего министра экономики, но и всех причастных к подписанию соглашения с турецкой компанией, в том числе экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Акция продолжается и сегодня. В случае невыполнения своих требований, "Защитники Рионского ущелья" грозятся парализовать жизнь Тбилиси.

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