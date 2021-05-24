"С высоко поднятыми руками" – "Защитники Рионского ущелья" начали пикетирование в Тбилиси

Участники акции с Площади Республики направились к парламенту, где встречу им назначил спикер Каха Кучава

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Протестующие в центре Тбилиси противники строительства Намахвани ГЭС собираются устроить мирное шествие по улицам города и начать пикеты госучреждений, чтобы создать дискомфорт властям, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

План действий протестующих со сцены озвучил один из лидеров защитников Рионского ущелья Варлам Голетиани. По его словам, с организаторами акции несколько минут назад связался спикер парламента Грузии Каха Кучава и предложит встретиться.

"Мы предложили ему встретиться у здания парламента. Мы мирно подойдем к парламенту с задней стороны и будем ждать его. Там мы поговорим. Если они не выйдут на эту встречу, то мы готовы, несколько человек, войти в парламент для переговоров, но вместе с представителями СМИ", – сказал Голетиани, отметив, что протестующие пойдут с поднятыми руками, демонстрируя свой мирный настрой.

Вместе с тем он подчеркнул, что встреча с Кучава не означает начала диалога, так как протестующие не собираются идти на уступки и ждут выполнения требований.

"Мы ждем их звонка и ответа (правительства). Если они не позвонят, то мы будем действовать по плану и начнем пикетирование", – сказал Голетиани.

По его словам, решение будет принято совместно с собравшимися на Площади Республики сторонниками.

Голетиани также предупредил власти воздержаться от провокаций и арестов мирных демонстрантов, чтобы не усугублять ситуацию.

Акции протеста противников строительства ГЭС продолжаются уже 210 дней. Сейчас они проводят ее в Тбилиси. "Защитники Рионского ущелья" считают, что заключение по проекту не дает четкого ответа о его воздействии на окружающею среду.

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