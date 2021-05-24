Каха Кучава пояснил, почему захотел встретиться с противниками строительства Намахвани ГЭС

Спикер рассматривал возможность подключения парламента к переговорам между властями и участниками протестного движения

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Спикер парламента Грузии предложил противникам строительства Намахвани ГЭС встречу, чтобы узнать, хотят ли они подключить парламент к диалогу с властями.

При этом им был предложен и формат встречи, заявил Каха Кучава журналистам.

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС второй день проводят акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули властям ультиматум и потребовали выполнения своих требований. Участники акции требуют разорвать контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства по ГЭС, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

После истечения срока ультиматума, который выдвинули участники акции правительству Грузии, один из организаторов протестного движения Варлам Голетиани сообщил, что с ним связался спикер парламента Грузии и предложил встретиться.

"Причина, по которой с ними связались, была очень проста - узнать и услышать, на самом деле, насколько реальной они считают возможность подключения парламента к обсуждению вопроса или создания в парламенте специальной группы для сближения позиций сторон", - сказал Кучава.

По словам спикера, процесс переговоров должен быть публичным и прозрачным. Кучава даже предложил транслировать встречу в социальной сети.

"Если они считают, что предлагаемый нами формат приемлем, мы будем рады сделать переговорный процесс полностью прозрачным - будь то прямой эфир телевидения, трансляция в Facebook или других социальных сетях", - сказал Кучава.

Встреча с председателем парламента не состоялась, участники акции двинулись маршем с проспекта Руставели к Дому юстиции, перекрыв движение на набережной.

Как заявил один из лидеров движения "Защитников Рионского ущелья" Варлам Голетиани, если правительство откажется выполнять их требования, они "парализуют" город.

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