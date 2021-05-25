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Кувшины для вина квеври

Квеври получил статус географического места происхождения

© CC BY-SA 2.0 / Levan Totosashvili / Kvevri
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1877)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210525/251814159/Kvevri-poluchil-status-geograficheskogo-mesta-proiskhozhdeniya.html

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии разработало специальный стандарт глиняных кувшинов для хранения вина с учетом исторической памяти и наследия

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Квеври (глиняный кувшин для хранения вина) присвоили статус географического места происхождения, об этом говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Квеври стал первым непродовольственным продуктом, внесенным в Государственный реестр наименований мест происхождения и географического местоположения.

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photo: National Wine Agency of Georgia / FB
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Миндия Давитадзе, председатель Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти", вручил соответствующее свидетельство министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левану Давиташвили.

"Грузинское вино из квеври становится все более популярным как в Грузии, так и на международной арене. Вот почему квеври как продукт, вносящий значительный вклад в качество, требует большего внимания. Признание ЮНЕСКО возложило на нас большую ответственность. Государство много сделало для популяризации вина из квеври", – сказал Давиташвили.

Давиташвили также отметил, что министерство и разработало стандарт кувшинов с учетом исторической памяти и наследия.

Вино из квеври сегодня производят практически все винодельческие компании Грузии, его доля в экспорте из года в год растет. На этом этапе отдельные виноделы производят вино в грузинских кувшинах в Италии, США, Франции, Испании, Японии, Словении и других странах.

Грузинский традиционный метод хранения вина в глиняном кувшине квеври с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Самый древний квеври, найденный на территории Грузии, датируется VI веком до н. э.

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Темы:
Экономика Грузии (1877)
Теги:
Виноделие, Грузия

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