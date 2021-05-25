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Лондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры

Цена на еврооблигации Грузии выросла на Лондонской бирже за неделю

© Sputnik / STRINGER ISABEL INFANTES
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1877)
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Стоимость ценных бумаг грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном повысилась

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла в цене на 0,23% и составила 100,99 с доходностью 2,53%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,31%, торги закрылись с доходностью 2,88% по цене 106,51 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,44 пункта с доходностью 5,57%, за неделю цена не изменилась.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,15% до 105,95, доходность составила 2,37%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась за неделю 8,11% и составила 12 фунтов стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 310 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,92-12,0 фунта за акцию.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 0,48% и составила 6,22 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 563 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,2-6,4 фунта.

Акции TBC Bank упали в цене за неделю на 1,47% до 10,7 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 200 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,24-11,4 фунта за акцию.

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Темы:
Экономика Грузии (1877)
Теги:
TBC Bank, "Банк Грузии", еврооблигации, Грузия

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