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Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе

Товарооборот Грузии в Турцию вырос на 26%

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1878)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210525/251822480/Tovarooborot-Gruzii-v-Turtsiyu-vyros-na-26.html

В Турцию с начала 2021 года вывезли 13,4 тысячи тонн ферросплавов, 751 тонну трикотажных изделий, 19,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Турция на первом месте среди главных торговых партнеров Грузии – внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2021 года вырос на 26,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 594,9 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года

В Турцию с начала 2021 года вывезли 13,4 тысячи тонн ферросплавов, 751 тонну трикотажных изделий, 19,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали, 381,2 тонны трикотажных костюмов и наборов для мужчин и мальчиков, 21 тысячу тонн лома черных металлов и другие товары.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года, экспорт

За отчетный период из Турции завезли 210 транспортных средств, рассчитанных для перевозки 10 и более человек, 179 грузовых автомобилей, 16,2 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 156,2 тонны лекарственных препаратов и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года, импорт

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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Темы:
Экономика Грузии (1878)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Турция, Грузия

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