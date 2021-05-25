Товарооборот Грузии в Турцию вырос на 26%

В Турцию с начала 2021 года вывезли 13,4 тысячи тонн ферросплавов, 751 тонну трикотажных изделий, 19,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Турция на первом месте среди главных торговых партнеров Грузии – внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2021 года вырос на 26,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 594,9 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года

В Турцию с начала 2021 года вывезли 13,4 тысячи тонн ферросплавов, 751 тонну трикотажных изделий, 19,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали, 381,2 тонны трикотажных костюмов и наборов для мужчин и мальчиков, 21 тысячу тонн лома черных металлов и другие товары.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года, экспорт

За отчетный период из Турции завезли 210 транспортных средств, рассчитанных для перевозки 10 и более человек, 179 грузовых автомобилей, 16,2 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 156,2 тонны лекарственных препаратов и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-апрель 2021 года, импорт

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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