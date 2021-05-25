Бастуют все! – В Грузии не стихает волна рабочих протестов

Одновременно несколько предприятий в Грузии продолжают простаивать – рабочие и работодатели пока не могут найти компромиссного решения

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Забастовки в Грузии продолжаются – уже восьмой день бастуют рабочие по розливу минеральной воды "Боржоми", протестуют сотрудники компании "Цкали Маргебели", производящей безалкогольные напитки, три недели на рабочие места не возвращаются мукомолы "Гурия экспресс".

Вторую неделю рабочие завода "Боржоми", поддерживаемые профсоюзом, отказываются работать, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Руководство компании IDS Borjomi предложило сотрудникам сесть за стол переговоров, но без участия посредников в лице профсоюза, однако рабочие отказались от такого варианта.

Работа двух разливочных заводов "Боржоми" приостановлена с прошлой среды.

Вслед за "Боржоми" на забастовку вышли работники компании "Цкали Маргебели", которая занимается розливом не менее известной в Грузии минеральной воды "Набеглави", а так же лимонада, прохладительных и энергетических напитков. Требования у бастующих те же самые – повышение зарплат и улучшение условий труда. В самом начале свое недовольство выразили водители и дистрибьюторы, но позже к забастовке присоединились и работники самого завода, расположенного в Чохатаурском муниципалитете (регион Гурия).

В Гурии еще одна забастовка – уже 21-й день в режиме забастовки находятся рабочие мукомольного комбината "Гурия Экспресс" в Озургети с теми же самыми требования. Рабочие жалуются, что условия невыносимые, а зарплаты с трудом хватает, чтобы прокормить семьи. Администрации компании "Гурия экспресс" и бастующим договориться пока не удается. Более того, отношения обостряются.

Сегодня утром бастующие не пропустили на территорию предприятия грузовик для вывоза продукции. Рабочие, пикетирующие ворота комбината, заявили, что администрация уже наняла вместо них иностранцев, что вызывает их крайнее возмущение.

На пороге забастовки стоят железнодорожники. Они направили в профсоюз коллективное письмо, в котором содержатся их требования "Грузинской железной дороге" – увеличить зарплаты и оформить с ними коллективный трудовой договор. Профсоюзные лидеры проведут дополнительные интенсивные консультации с железнодорожниками, аналитическая служба детально изучит финансовые возможности компании "Грузинская железная дорога".

Текущая ситуация будет обсуждаться на следующем внеочередном заседании совета профсоюзов 1 июня, где будет принято соответствующее решение о дальнейших действиях.

Между тем правительство пытается вывести экономику страны из стагнации, в которую загнала ее пандемия.

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