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Варлам Голетиани. Протесты против строительства Намахвани ГЭС в Имерети

Улицы в центре Тбилиси вновь будут перекрыты – протестная акция продолжается

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (76)
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Противники строительства Намахвани ГЭС продолжают акции протеста в столице – от митингов они переходят в парализации ритма жизни города

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии продолжают акции в Тбилиси – сегодня, как и вчера, они планируют протестные шествия, об этом заявил во время прямого включения на Facebook лидер "Защитников Рионского ущелья" и один из организаторов акции Варлам Голетиани.

По словам Голетиани, он преднамеренно не называет конкретный маршрут шествий. Он будет объявлен перед началом акции на Площади Республики. 

"Сегодня в 16:00 мы ждем всех на площади. Мы не называем заранее конкретный маршрут. В 16:00 мы озвучим его со сцены, в каком направлении мы начнем марш и что перекроем сегодня. Общий план состоит в том, что этот процесс продолжится до тех пор, пока наши основные требования не будут выполнены", – сказал он.

Шествие противников строительства Намахвани ГЭС по набережной столицы Грузии 24 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Противники ГЭС разблокировали центральный проспект в Тбилиси

Что касается языка ультиматума протестующих, неприемлемость которого неоднократно подчеркивали представители власти, по словам Голетиани, если бы противники строительства ГЭС с самого начала говорили в подобном тоне, то давно бы добились своего.

"Если бы мы говорили языком ультиматума с самого начала, дело не дошло бы до этого. Они (правительство) просто исчерпали все пространство для диалога, они довели нас до этого состояния, к этим формам протеста, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как объединиться для борьбы с этой несправедливостью", – сказал Варлам Голетиани.

Он подчеркнул, что требования митингующих остаются неизменными.

"Наши главные требования: компания Enka должна уйти из Рионского ущелья, должны быть аннулированы все документы, подписанные с ней с 2015 года, в том числе соглашение о передаче ей земли... Также мы требуем объявить мораторий на строительство Намахвани ГЭС и начать решать проблемы в энергосекторе с участием широкой общественности", – сказал Голетиани.

Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Политолог: противники строительства Намахвани ГЭС – политические популисты

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 211 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые власти должны были выполнить до полудня 24 мая. В противном случае, протестующие обещали парализовать жизнь города. Они уже приступили к реализации своего плана. В понедельник участники акции в течение несколько часов парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

В свою очередь, власти называют язык ультиматума неприемлемым и призывают протестующих к конструктивному диалогу.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (76)
Теги:
Акции протеста, ГЭС, Грузия

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